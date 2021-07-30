В Государственном таможенном комитете под руководством председателя ГТК Владимира Орловского 30 июля состоялось заседание коллегии по подведению итогов работы в первом полугодии 2021 года и постановке задач на второе полугодие 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, плановое задание на первое полугодие 2021 года по наполнению доходной части республиканского бюджета выполнено на 101,3%. За январь-июнь 2021 г. в бюджет поступило более 5 млрд. рублей контролируемых Государственным таможенным комитетом платежей.

Отмечаются тенденции, которые свидетельствуют о приоритете Беларуси при выборе перевозчиками страны для транзита, а также увеличении активности участников внешнеэкономической деятельности. Поток грузовых автомобилей, следующих через Республику Беларусь увеличился на 12,5%, если сравнивать данный показатель нынешнего года с первым полугодием 2020-го. А количество товаров, оформленных таможенниками, достигло почти 52 млн. тонн, что на 15,5% больше в сравнении с соответствующим периодом минувшего года.

В первом полугодии проектная пропускная способность пунктов пропуска по системе таможенных органов увеличилась практически на тысячу транспортных средств в сутки и составила 32 630 транспортных средств, что произошло за счет введенного в эксплуатацию после реконструкции пункта пропуска «Верхний Теребежов».

Ускорение совершения таможенных операций, в первую очередь, осуществляется за счет применения современных информационных технологий, в том числе в рамках новых проектов и экспериментов.

Так, продолжается реализация пилотного проекта по совершению таможенных операций в центре электронного декларирования, участниками которого уже являются 23 ведомственных пункта таможенного оформления из 33 функционирующих.

Суть пилотного проекта заключается в том, что импортные декларации поступают в «единую точку», которая оценивает нагрузку на ВПТО и, соответственно, распределяет импортные декларации исходя из загруженности.

Сегодня 94 % транзитных деклараций оформляется в течение 10 минут, а каждая вторая импортная декларация оформляется в течение часа, что уже превышает установленные Стратегией развития таможенных органов показатели. Прогнозный показатель в 85 % по оформлению деклараций на вывозимые товары в течение 5 минут по системе также выполняется.

К слову, все целевые индикаторы, предусмотренные Стратегией развития, в первом полугодии 2021 года достигнуты.