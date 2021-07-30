ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТАМИ ПВТ СТАЛИ 62 НОВЫЕ КОМПАНИИ


17:45 30.07.2021

Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 62 компаний в качестве резидентов.

Как сообщает сайт ПВТ, в числе новичков представители различных сфер, среди которых финтех, электронная коммерция, игровая индустрия, логистика и майнинг.

Резидентами ПВТ стали 10 компаний с зарубежным капиталом, в том числе 5 центров разработки. «Брааво Девелопмент» с головным офисом в США планирует заниматься разработкой и продвижением web-платформы для альтернативного инвестирования Braavo.

«Триплдот бай», центр разработки компании TRIPLEDOT STUDIOS LIMITED (Великобритания), планирует выполнять работы по проектированию, разработке, модификации, тестированию, технической поддержке, дальнейшему обслуживанию мобильных игр.

Также в ПВТ пришли сразу три компании из Республики Кипр. INDATA LABS GROUP LIMITED с белорусским офисом «ИнДата Лабс» займется созданием прикладного программного обеспечения, а также компьютерных моделей и алгоритмов на основе технологий искусственного интеллекта.

«РэдБарк» в качестве центра разработки компании RIMUTE HOLDINGS LIMITED, входящей в группу компаний Playrix, планирует осуществлять полный цикл разработки мобильных игр, новых игровых механик, тестирование и техническую поддержку игровых продуктов, а также создание анимации и продвижение разработанного программного обеспечения.

SAYGAMES LTD открыла белорусский центр «Кажигульни» и планирует заниматься разработкой гиперказуальных игр Muscle Rush и Re-Size-It.

В числе новых резидентов – «МедиаИзмеритель», который работает по технологии британской компании Kantar. Сфера деятельности – оказание услуг по предоставлению информации о зрительских и слушательских предпочтениях аудитории телевизионных и радиовещательных СМИ путем создания и использования системы измерения аудиторий телевидения и радио, а также создание собственной системы учета и мониторинга работоспособности пиплметров.

В основном пришедшие в ПВТ компании работают по заказной и продуктовой бизнес-модели. Вместе с тем по-прежнему наблюдается тенденция развития стартапов: более половины новичков зарегистрировано в 2020-2021 гг.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.07.2021
валюта курс
EUR 2.9741
USD 2.4997
RUB 3.4193
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.07.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9741 -0.0056
USD 2.4997 -0.0108
RUB 3.4193 -0.013
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9650 2.9730
USD 2.4920 2.4980
RUB 3.4100 3.4180
подробнее

Конвертация в банках
на 30.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1870 1.1930
EUR/RUB 86.8000 87.2000
USD/RUB 72.9000 73.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте