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ЭКОНОМИКА РБ
А1 И ЮНФПА ЗАПУСТИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПО ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ
17:17 30.07.2021
В Минске и Витебске прошли первые уроки по цифровой грамотности, которые компания А1 совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси организовала в поддержку волонтерского движения #яонлайн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе А1, в течение ближайших месяцев #яонлайн-обучение будут проходить волонтеры и социальные работники из разных регионов страны, которые планируют учить людей старшего возраста мобильным технологиям.
Образовательная программа разработана в дополнение к #яонлайн-путеводителю для начинающих интернет-пользователей, выпущенному в июне и доступному по ссылке. Занятия проходят в гибридном формате: большинство участников присоединяются к обучению онлайн благодаря трансляции и записи уроков. В дальнейшем уроки продолжатся в Могилеве, Бресте, Гомеле и Гродно.
#яонлайн-обучение проводят сотрудники-волонтеры А1 вместе со специалистом по социальным коммуникациям с людьми старше 60 лет. Слушатели программы не только получают практические советы, но и знакомятся с этическими нормами и особенностями взаимодействия, которые необходимо учитывать при работе с людьми старшего возраста.
Образовательная программа разработана в рамках соглашения о партнерстве, которое заключили А1 и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси для повышения цифровой грамотности людей старшего возраста. Ее реализация началась в июне с выпуска #яонлайн-путеводителя по мобильным технологиям, который можно скачать на сайте ionline.a1.by, либо бесплатно получить в любом центре продаж А1 в Беларуси – при обращении абонентов старшего возраста за консультацией или при покупке планшета Lenovo Tab M10.
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