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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 3 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ СВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ
16:50 30.07.2021
Комитет государственного контроля Гомельской области 3 августа 2021 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением региона по вопросам своевременной выплаты заработной платы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК области, сообщить о фактах нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы можно будет с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-87.
Поступившая информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости Комитет госконтроля примет соответствующие меры реагирования.
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