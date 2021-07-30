ЭКОНОМИКА РБ

КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 3 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ СВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ

16:50 30.07.2021 Комитет государственного контроля Гомельской области 3 августа 2021 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением региона по вопросам своевременной выплаты заработной платы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК области, сообщить о фактах нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы можно будет с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-87. Поступившая информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости Комитет госконтроля примет соответствующие меры реагирования.