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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1184 СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ


16:01 30.07.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 июля 2021 года выросло до 445 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 445 тыс. 048 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 439 тыс. 162 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1112 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3445 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1184 человека, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 168 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 276 тыс. 318 тестов.

Более 1,38 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 947,4 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
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