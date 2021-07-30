Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 июля 2021 года выросло до 445 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 445 тыс. 048 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 439 тыс. 162 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1112 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3445 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1184 человека, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 168 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 276 тыс. 318 тестов.

Более 1,38 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 947,4 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.