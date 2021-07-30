ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» УВЕЛИЧИВАЕТ РЕЙСЫ ИЗ МИНСКА В МОСКВУ И ОБРАТНО ДО 20 РАЗ В НЕДЕЛЮ

15:06 30.07.2021 С 1 августа «Белавиа» увеличивает количество рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, количество выполняемых рейсов увеличится с 10 до 20 раз в неделю. Авиакомпания будет выполнять 10 рейсов в аэропорт Домодедово и 10 рейсов в аэропорт Шереметьево. Правила въезда в страну назначения необходимо уточнять у компетентных органов.