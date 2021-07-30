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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» УВЕЛИЧИВАЕТ РЕЙСЫ ИЗ МИНСКА В МОСКВУ И ОБРАТНО ДО 20 РАЗ В НЕДЕЛЮ


15:06 30.07.2021

С 1 августа «Белавиа» увеличивает количество рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, количество выполняемых рейсов увеличится с 10 до 20 раз в неделю.

Авиакомпания будет выполнять 10 рейсов в аэропорт Домодедово и 10 рейсов в аэропорт Шереметьево.

Правила въезда в страну назначения необходимо уточнять у компетентных органов.
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