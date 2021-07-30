Прокуратура Столбцовского района провела в ОАО «Деревное» инвентаризацию поголовья крупного рогатого скота и установила несоответствие фактического количества животных данным, содержащимся в учетных документах: не хватало 13 голов КРС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, заведующий (бригадир) МТФ с целью сокрытия падежа молодняка внес заведомо ложные сведения и записи в отчетные данные о движении КРС на ферме за февраль-май 2021 года. По этим обстоятельствам Столбцовский РОВД по поручению прокуратуры района провел проверку – в отношении указанного должностного лица Столбцовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.427 Уголовного кодекса.

Кроме того, по факту непроизводительного выбытия крупного рогатого скота по требованию прокурора района проведена служебная проверка – по ее результатам взыскан причиненный хозяйству ущерб на сумму 1,8 тыс. рублей.