Дефицит республиканского бюджета за январь-июнь 2021 года составил 1,6 млрд рублей, увеличившись до 2% ВВП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2021 года сложились в сумме 28,2 млрд рублей, или 51,6% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 7,0 млрд рублей, или 50,2% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 1,7 млрд рублей, или 48,8%. Акцизы поступили в сумме 1,7 млрд рублей, или 51,5%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,6 млрд рублей, или 63,7%.

Доходы республиканского бюджета составили 12,6 млрд рублей, или 53,2% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 9,5 млрд рублей, или 49,6%.

На 1 июля 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 178,6 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2021 года составили 29,1 млрд рублей, или 48,2% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 6,1 млрд рублей (45,8%), на финансирование национальной экономики – 3,0 млрд рублей (46,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 10,3 млрд рублей (51,6%).

Расходы республиканского бюджета составили 14,2 млрд рублей, или 47,7% уточненного годового плана.

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 9,3 млрд рублей, или 49,7%.

Дефицит (превышение расходов над доходами) бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2021 года сложился в сумме 0,9 млрд рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,2 млрд рублей.