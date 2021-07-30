Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подготовило рекомендации по формированию цен на товары для детей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, для обеспечения доступности школьных товаров в преддверии нового учебного года ведомство рекомендует при формировании цен на школьные товары (одежда и обувь делового стиля, белье, чулочно-носочные изделия, ранцы, рюкзаки, портфели, сумки для учащихся, детские сумки, бумажно-беловые товары (тетради, альбомы, дневники и другие), обложки для тетрадей, дневников, учебников, канцелярские товары) использовать следующие подходы:

производителям – предельный максимальный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на школьные товары, не должен превышать фактический уровень рентабельности реализованной продукции, сложившийся за 2020 год по соответствующей товарной позиции;

импортерам, субъектам оптового звена и розничной торговли – предельные максимальные надбавки импортера, оптовые надбавки, торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) не должны превышать 30%.

МАРТ продолжит изучать ценовую ситуацию по этим товарам. Дополнительные контрольно-аналитические мероприятия запланированы на август-сентябрь 2021 г.