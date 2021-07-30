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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОКУРАТУРА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛА В РЕГИОНЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УЧАСТКИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 1070 ГА


12:43 30.07.2021

Органы прокуратуры Гомельской области во взаимодействии с территориальными подразделениями Государственной инспекции охраны животного мира, управлениями и отделами землеустройства проверили исполнение законодательства, регламентирующего вопросы законности и эффективности использования сельскохозяйственных земель.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, всего в области выявлено 88 неиспользуемых участков земель сельхозназначения общей площадью 1070 га. При этом результаты проверки показали, что статистические данные не всегда отражали реальную ситуацию.

Так, в ходе надзорных мероприятий областная прокуратура обследовала 22 участка пахотных и улучшенных луговых земель. Оказалось, что участки общей площадью 114,68 га, отнесенные к категории земель сельскохозяйственного назначения, заросли древесно-кустарниковой растительностью и в сельхозпроизводстве не использовались.

Аналогичные недостаки выявлены в Речицком, Гомельском, Ельском, Наровлянском, Калинковичском и Лельчицком районах.

В Буда-Кошелевском районе прокуратура выявила 19,7 га неиспользуемых земель, 13 га пахотных земель с высоким балом плодородия, а также 7,32 га земель, которые высвободились после сноса пустующего и ветхого жилья в сельской местности и были закреплены решениями исполкома за агропромышленным предприятием.

В Речицком районе отдельные участки, находившиеся в пользовании предприятий АПК, не использовали более 5 лет. Ранее обнаруженные нарушения на сегодня не устранены: земли в оборот не вовлечены, не инициирован вопрос о переводе участков, фактически заросших лесом, в иные категории или их отнесении к менее продуктивным землям.

«Такие факты свидетельствуют о бесхозяйственности землепользователей, что выразилось в зарастании земель древесно-кустарниковой растительностью, а также отсутствии системного планирования аграрной деятельности. Возможность использования этих земель в будущем либо исключена, либо затруднена и для этого потребуются финансовые затраты», - отметили в Генпрокуратуре.

По результатам проверок прокуроры районов направили акты надзора в территориальные исполнительные и распорядительные органы. Прокуратура Гомельской области внесла представление в адрес первого заместителя председателя Гомельского облисполкома, в котором среди прочего потребовала обеспечить системное планирование сельхоздеятельности, наладить надлежащий учет используемых земель предприятиями АПК, а также ужесточить контроль за эффективным использованием земель.
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