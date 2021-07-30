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ЭКОНОМИКА РБ


СПРОС НА ДОМА ПОД МИНСКОМ ПАДАЕТ - REALT.BY


12:37 30.07.2021

Активность на рынке загородной недвижимости невысокая.

Как пишет Realt.by, предложение продолжает снижаться: в июне по сравнению с маем на продажу было выставлено на 0,6% объектов меньше. Сокращение наблюдалось практически по всем типам. Особенно заметно за месяц уменьшилось число современных домов в продаже (построены после 2010 года) — сразу на 3%, и «недостроев» — минус 2%. Единственным сегментом, предложение в котором выросло, стали дачи (+1% к маю). С учетом опыта прошлых лет в последующие месяцы количество объектов на рынке продолжит снижаться.

В наибольшей степени (на 5% по сравнению с маем) было сократилось предложение на Мядельском и Логойском направлениях. Небольшой рост, напротив, наблюдался на Молодечненском и Московском (+1% в обоих случаях).

Несмотря на традиционно высокий сезон, интерес покупателей к загородной недвижимости в начале лета снизился. В Минском районе количество купленных домов, дач и других объектов за месяц сократилось на 3%, в близлежащих районах еще сильнее — на 6%. В целом число сделок за I полугодие 2021 года мало отличается от аналогичного периода кризисного 2020-го.

В большинстве сегментов в июне наблюдалось небольшое снижение цен. Так, средняя цена участков по сравнению с маем снизилась на 1%, у старых (год постройки до 2010 года) и новых домов — на 0,2%. Небольшой рост цен на 0,5% отмечался только у недостроенных домов.

В черте Минска, напротив, число выставленных на продажу домов за последний месяц увеличилось сразу на 5%, показав свой новый максимум. В то же время средняя цена квадратного метра в этих домах, по сравнению с маем снизилась на 0,7% и составила $1123.
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