ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ А1 ВНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАКЕТОВ МИНУТ

12:19 30.07.2021 Компания А1 внесла изменения в порядок предоставления пакетов минут. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, документ обновлен с целью унификации процессов расходования пакетов минут на тарифных планах А1, предоставляющих безлимит голосового трафика внутри сети. Изменения вступят в силу 9 августа 2021 года. С обновленным вариантом документа можно ознакомиться по ссылке.