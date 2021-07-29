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ЭКОНОМИКА РБ


ВНЕШНИЙ ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ НА 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА СОСТАВИЛ $18,5 МЛРД


12:08 30.07.2021

Государственный долг Беларуси на 1 июля 2021 года составил 58,2 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 0,4 млрд рублей, или на 0,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг по состоянию на 1 июля 2021 года составил $18,5 млрд, уменьшившись с начала года на $0,1 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 0,6%.

В январе-июне 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $729,3 млн: $629,0 млн – правительства Российской Федерации; $82,5 млн – МБРР; $14,9 млн – Экспортно-импортного банка Китая; $2,9 млн – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-июне 2021 года составило $881,2 млн: $364,5 млн – правительства и банков Российской Федерации; $214,4 млн – банков Китая; $238,5 млн – ЕФСР; $59,9 млн долларов США – МБРР; $3,2 млн – ЕБРР и СИБ; $0,7 млн – Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июля 2021 года составил 11,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,6 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 16,4%.

В январе-июне 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $747,7 млн и 137,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $26,1 млн и 92,2 млн рублей.
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