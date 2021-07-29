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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 500 ЗВОНКОВ ПОСТУПИЛО В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ НА ПРЯМЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ КОМИТЕТА ГОСКОНТРОЛЯ


11:55 30.07.2021

Более 500 звонков поступило в первом полугодии 2021 года на прямые телефонные линии и «горячие» тематические линии Комитета госконтроля и его территориальных органов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, полученная информация использовалась при проведении контрольных мероприятий, а также направлялась в исполнительные органы для оперативных мер реагирования.

Тематика телефонных линий была разнообразной: своевременность выплаты заработной платы; доступность рынков для производителей сельхозпродукции; недостатки в содержании объектов дошкольного образования; сверхнормативное строительство, реконструкция и капремонт объектов; качество оказания услуг водоснабжения и водоотведения; взаимоотношения граждан с лизинговыми и микрофинансовыми организациями.

Следует отметить, что вопросы нарушений трудового законодательства и сроков выплаты заработной платы по-прежнему не теряют актуальности. Так, на онлайн-панель обратной связи с гражданами «Скажи НЕТ зарплате «в конверте», размещенную в апреле на сайте Комитета госконтроля, поступило более 100 сообщений. При проведении проверочных мероприятий информация частично подтвердилась. Например, в одном из хозяйств Новогрудского района установлены нарушения ведения бухгалтерского учета, выплаты заработной платы, законодательства об охране труда.

На «телефон доверия» КГК в первом полугодии поступило около 30 звонков по вопросам роста цен на лекарственные препараты и продукты питания; непринятия коммунальными службами мер по расчистке снега, ремонту кровли; отсутствия стабильного водоснабжения в сельских населенных пунктах в весенне-летний период; задержки выплаты заработной платы и отпускных.
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