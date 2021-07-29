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ЭКОНОМИКА РБ


СУММА ТРАНЗИТНЫХ СДЕЛОК НА БУТБ С НАЧАЛА 2021 ГОДА ВЫРОСЛА ДО 4,5 МЛН ДОЛЛАРОВ


11:14 30.07.2021

Сумма транзитных сделок, совершенных иностранными компаниями на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ), с начала 2021 года выросла в 3,5 раза и составила 4,5 млн долларов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, особенность данного вида сделок в том, что и продавец, и покупатель являются нерезидентами Беларуси.

В 2021 г году участниками транзитных сделок стали компании из Латвии, Литвы, России, Польши и Эстонии. В то же время расширилась и товарная номенклатура таких транзакций. Так, если в первом полугодии 2020 г они затрагивали только промышленные и потребительские товары, то сейчас транзитные сделки регистрируются практически по всем представленным на БУТБ товарным направлениям.

«Чаще всего в этом году транзитные сделки заключались в секциях лесопродукции и промышленных и потребительских товаров. Например, российские компании активно поставляли в Прибалтику и Польшу пиломатериалы хвойных пород. В результате за первое полугодие было зарегистрировано 77 транзитных сделок на сумму 968 тыс. долларов. В секции промышленных и потребительских товаров тоже работали преимущественно резиденты Российской Федерации. Предметами сделок являлись ткани, осветительное оборудование, мебель, моторное масло. Всего было совершено 76 таких транзакций на сумму порядка 2,3 млн долларов. По секции сельхозпродукции в 2021 году была только одна сделка, но на достаточно крупную сумму – 1,2 млн долларов. Контрагентами выступили две литовские компании – поставщик и потребитель рапсового масла. То есть можно утверждать, что белорусская биржевая площадка постепенно завоевывает популярность среди представителей зарубежного бизнеса, для которых первостепенное значение имеет минимизация рисков. Поэтому в дальнейшем рассчитываем на рост доли транзитных сделок в биржевом товарообороте», – сообщили в пресс-службе БУТБ.

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» создано в 2004 г, первые торги состоялись 2 июня 2005 г. На 1 июля 2021 года на бирже аккредитовано 26,254 тыс. компаний (с учетом клиентов брокеров), в том числе 5,218 тыс. нерезидентов.
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