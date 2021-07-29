В целях улучшения качества обслуживания грузоотправителей 29 июля 2021 года на станции Молодечно было открыто новое здание Линейного центра транспортного обслуживания.

По словам первого заместителя начальника Белорусской железной дороги Петра Дулуба, сейчас на дороге действует 35 линейных центров транспортного обслуживания, которые единой сетью охватывают все станции магистрали. Он напомнил, что основными принципами БЖД при обслуживании клиентов являются доступность железнодорожного транспорта, оперативность и комплексность, высокое качество и гарантия выполнения договорных обязательств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, Линейный центр транспортного обслуживания «Молодечно» (ЛЦТО) представляет интересы перевозчика в части организации перевозок грузов железнодорожным транспортом общего пользования и оказания услуг, связанных с перевозкой грузов. Здесь сконцентрировано документальное оформление перевозки, начисление провозных платежей, таможенное оформление и иные коммерческие операции для всех станций, включенных в регион обслуживания ЛЦТО, в который в настоящее время входит 13 станций: Молодечно, Каледино, Уша, Олехновичи, Пруды, Полочаны, Воложин, Радошковичи, Дубравы, Вилейка, Богданов, Будслав, Княгинин.

С начала 2021 года у ЛЦТО «Молодечно» было заключено 334 договора на комплексное транспортное обслуживание с предприятиями всех форм собственности.

Новое здание ЛЦТО оборудовано с учетом современных тенденций развития транспортной логистики БЖД для создания более комфортных условий грузовладельцам. Здесь размещены клиентская и операционный зал, помещение для специалистов по работе с клиентами и комната переговоров, лекционный зал и зал совещаний.

В клиентской, помимо информационного стенда со всей необходимой справочной информацией о предоставляемых услугах (железнодорожных, мультимодальных и контейнерных перевозок), также предусмотрено место для клиента – персональный компьютер, имеющий доступ к автоматизированным системам БелЖД через систему электронных ключей. В настоящее время 30% клиентов ЛЦТО «Молодечно» используют эти возможности для самостоятельного оформления перевозок.

Создание ЛЦТО на Белорусской железной дороге позволило упростить взаимодействие перевозчика и грузовладельца, сконцентрировать оформление грузовых операций в одном месте и повысить качество предоставляемых услуг.