Заседание приемной комиссии прошло 29 июля на факультетах Белорусского государственного университета: ФМО, ФФСН, ФПМИ, ФРФиКТ, Институте теологии имени свв. Мефодия и Кирилла, а также военном факультете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, всего на ФМО зачислено 77 бюджетников. На группу из двух специальностей профиля международные отношения по объединенному конкурсу зачислено 25 абитуриентов, проходной балл составил 374. На отдельные специальности проходные баллы составили: «международное право» – 378; «международные отношения» – 374.

На специальность «лингвострановедение» зачислено 7 абитуриентов. Проходной балл составил 384, три абитуриента зачислено без экзаменов.

На специальность «таможенное дело» приняты 17 абитуриентов. Среди зачисленных один принят без экзаменов, шесть – по целевому приему. Проходной балл составил 329.

На группу из двух специальностей экономического профиля этого факультета по объединенному конкурсу зачислено 28 абитуриентов, проходной балл составил 350. На отдельные специальности проходные баллы составили: «мировая экономика» – 359; «менеджмент (направление – менеджмент в сфере международного туризма)» – 350.

На специальности факультета философии и социальных наук зачислено 64 абитуриента.

На группу из трех специальностей по объединенному конкурсу зачислено 34 абитуриента, из них четыре абитуриента без экзаменов. Проходной балл по объединенному конкурсу – 323. На отдельные специальности проходные баллы составили: «социальные коммуникации» – 342; «социология» – 333; «философия» – 323;

На группу из двух специальностей по объединенному конкурсу зачислено 30 абитуриентов. Проходной балл по объединенному конкурсу – 319. На отдельные специальности проходные баллы составили: – «психология» – 341; «социальная работа» – 319.

На факультет радиофизики и компьютерных технологий по специальностям объединенного конкурса дневной формы обучения зачислено 205 абитуриентов. Проходной балл составил 235. На отдельные специальности проходные баллы составили: «компьютерная безопасность (направление – радиофизические методы и программно-технические средства)» – 301; «прикладная информатика (направление – информационные технологии телекоммуникационных систем)» – 293; «радиофизика» – 251; «аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии» – 261; «физическая электроника» – 235.

На факультет прикладной математики и информатики по объединенному конкурсу зачислены 266 абитуриентов, проходной балл составил 312. Среди зачисленных 17 приняты без экзаменов. Проходные баллы по специальностям и направлениям: «прикладная информатика (направление – программное обеспечение компьютерных систем)» – 362; «информатика» – 350; «актуарная математика» – 312; «компьютерная безопасность (направление – математические методы и программные системы)» – 328; «прикладная математика» – 318; «экономическая кибернетика» – 312.

На военный факультет зачислено 57 абитуриентов, среди них 5 человек без экзаменов. Проходные баллы по специальностям и направлениям: «геоинформационные системы» – 197; «правоведение» – 253; «прикладная криптография» – 274; «химия» – 251; «международные отношения (специализация – международные отношения в военной сфере)» – 297, среди зачисленных – 2 девушки; «международные отношения (специализация – международные отношения в информационной сфере)» – 257 (первый набор), среди зачисленных – 2 девушки.

На специальность «теология» Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла зачислены 25 абитуриентов, проходной балл составил 244.

Итоги зачисления на заочную бюджетную форму следующие. На специальности факультета философии и социальных наук на группу из двух специальностей «социология» и «философия» по объединенному конкурсу зачислено четыре абитуриента. Проходной балл по объединенному конкурсу – 225.

На специальность «социальная работа» зачислено шесть абитуриентов, проходной балл составил 219.