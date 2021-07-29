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ЭКОНОМИКА РБ


ГОССТАНДАРТ В 2022 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ РЕБРЕНДИНГ ПОДХОДОВ К ПРОВЕДЕНИЮ ДВУХ КОНКУРСОВ


09:40 30.07.2021

В следующем году Госстандарт планирует ребрендинг подходов к проведению конкурсов «Лучшие товары Республики Беларусь» и «Лучший менеджер по качеству». Такая информация прозвучала в ходе коллегии Госстандарта по итогам работы в I полугодии 2021 года, которая прошла в очном и дистанционном формате 28 июля с участием отраслевых органов госуправления, руководителей и специалистов центрального аппарата и организаций ведомства.

На повышение интереса отечественных организаций к участию в республиканском конкурсном движении в области качества и расширение преимуществ для лауреатов направлен ряд мер, о которых рассказала начальник управления оценки соответствия и лицензирования Госстандарта Ольга Бобко. Это и расширение контента о предприятиях-победителях Премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества и их продукции на портале «Качество.бел», и разработка МАРТ проекта нормативного правового акта по осуществлению закупки товаров (работ, услуг) у организаций – лауреатов Премии правительства без учета требований законодательства о закупках за счет собственных средств в течение трех лет со дня ее присуждения.

Утверждена также обновленная модель и критерии Премии правительства, гармонизированные с мировыми тенденциями системного менеджмента. Внедрить их при оценке участников конкурса планируется в 2022 г.

В очередной раз на коллегии отмечалась возможность отечественных изготовителей не только применять технические регламенты и стандарты, но и активно участвовать в их разработке, продвигая свои интересы в обеспечении безопасности и качества продукции. К сожалению, это движение в стране недостаточное. Зачастую организации ссылаются: а где на это взять финансовые средства?

Председатель Госстандарта Валентин Татарицкий проинформировал: «В настоящее время Госстандартом подготовлен проект нормативного правового акта по предоставлению субсидий организациям на возмещение части расходов, понесенных ими в ходе разработки межгосударственных и государственных стандартов, из средств республиканского бюджета. После доработки комплекта необходимых документов он будет представлен на рассмотрение в установленном порядке. Такой посыл мы сегодня делаем и ожидаем, что заинтересованность наших компаний в лидерстве через стандарты будет усилена».
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