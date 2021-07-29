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ЭКОНОМИКА РБ


СВЕТЛОГОРСКИЙ ЦКК ПЛАНИРУЕТ ВЫЙТИ НА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА БЕЛЕНОЙ СУЛЬФАТНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В 2023 ГОДУ


18:23 29.07.2021

ОАО "Светлогорский ЦКК" планирует выйти на проектную мощность производства беленой сульфатной целлюлозы в 2023 году. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко при посещении предприятия.

Он подчеркнул, что по этому предприятию просматривается многозадачный вектор.

"Задача номер 1 - вывести производство беленой сульфатной целлюлозы на проектную мощность в 400 тыс. т в 2023 году. Это сложное технологическое производство. Известна предыстория, почему не получилось реализовать проект в установленные сроки. В настоящее время работа налажена, предприятие выпускает порядка 270 тыс. т", - отметил Головченко, которого цитирует сайт правительства.

С 2012 по 2019 год на предприятии был реализован инвестиционный проект "Строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы" мощностью 400 тыс. т в год под ключ (с учетом организации производства вискозной целлюлозы). Продукция соответствует национальным и международным стандартам качества, экологической безопасности и представлена в широком ассортименте.

Сейчас ОАО "Светлогорский ЦКК" наращивает объемы производства, приближаясь к выходу завода на проектную мощность. Вся производимая целлюлоза востребована и в полном объеме реализуется. В основном - на экспорт. Среди важнейших перспективных задач для белорусского рынка целлюлозы на 2021 год - наращивание производства сульфатной беленой целлюлозы ОАО "Светлогорский ЦКК".

География экспортных поставок постоянно расширяется. Сульфатная беленая целлюлоза реализуется в 16 стран мира, включая Польшу, Италию, Францию, Румынию, Германию. В 2020 году были пробные поставки в Бразилию, Турцию, Корею, Сербию, в 2021 году - в Индонезию, ОАЭ. Ведущим экспортером остается Китай, туда отгружают около 60% от всех экспортных поставок. Целлюлоза - сырьевой товар, на который во всем мире имеется устойчивый спрос.

Открытое акционерное общество "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" - одно из крупнейших предприятий лесопромышленного комплекса, входит в состав концерна "Беллесбумпром". Доля государства в уставном фонде составляет 97,53%.
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