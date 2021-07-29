ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ МТС ПРЕДЛАГАЕТ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ ОФИСНУЮ ТЕЛЕФОНИЮ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА «ВИРТУАЛЬНАЯ АТС»


17:56 29.07.2021

МТС предлагает корпоративным клиентам организовать комплексную офисную телефонию с помощью сервиса «Виртуальная АТС».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного операатора, компании могут объединить стационарные, мобильные телефоны и компьютеры в единую телефонную сеть, доступ к функционалу которой осуществляется через веб-интерфейс.

«Виртуальная АТС» — это комплексное программное решение для организации телефонной связи в компаниях, дополненное каналом связи. Сервис заменяет физическую офисную мини-АТС и позволяет организовать колл-центр. Все необходимое программное обеспечение находится у оператора в «облаке» с круглосуточным обслуживанием. Таким образом, клиентам не нужно приобретать специальное оборудование, что позволяет существенно экономить средства на покупке, установке и обслуживании серверов.

Сервис «Виртуальная АТС» позволяет не привязываться к офису, сотрудники смогут работать удаленно, независимо от местоположения. Функционал предоставляет многоуровневое IVR-меню, можно переводить, удерживать и распределять вызовы, записывать и хранить звонки, предоставлять отчеты по ним, создавать «черные» и «белые» списки, организовывать конференции. Также «Виртуальная АТС» дает возможность подключить неограниченное количество номеров, в том числе и других провайдеров. Сервис особенно актуален для интернет-магазинов и колл-центров.

Абонентская плата за сервис «Виртуальная АТС» составляет 0 рублей в течение 14 дней с момента ее подключения. Далее стоимость услуги определяется выбранным пакетом возможностей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.07.2021
валюта курс
EUR 2.9776
USD 2.5216
RUB 3.4267
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.07.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9797 +0.0021
USD 2.5105 -0.0111
RUB 3.4323 +0.0056
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9730 2.9800
USD 2.5050 2.5100
RUB 3.4150 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 29.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1850 1.1890
EUR/RUB 86.7000 87.2000
USD/RUB 73.2000 73.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте