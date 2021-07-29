С 1 августа бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличивается на 3,7% - с 273,27 рубля до 283,46 рубля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, эта величина будет применяться для исчисления социальных выплат в период по 31 октября. В связи с увеличением бюджета прожиточного минимума с августа «возрастные» доплаты, которые выплачиваются органами социальной защиты пенсионерам в возрасте старше 75 лет, также подрастут на 3,7%.

В настоящее время «возрастная» доплата составляет: пенсионерам в возрасте 75-79 лет – 51,24 рубля; пенсионерам в возрасте 80 лет и старше – 68,32 рубля.

С августа эти выплаты увеличатся на 3,7% до 53,15 рубля и 70,87 рубля соответственно.

Увеличится также и размер надбавки на уход, выплачиваемой пенсионерам в возрасте 80 лет и старше, с 34,16 рубля в июле до 35,44 рубля в августе.

Таким образом, в структуре пенсии 80-летнего пенсионера размер «возрастной» доплаты и надбавки с 1 августа составит 106,31 рубля.

Это третье повышение выплат в текущем году, предыдущие - в феврале и мае.

С начала года размер «возрастной» доплаты увеличился почти на 10%: пенсионерам в возрасте 75-79 лет – с 48,4 рубля в январе до 53,15 рубля в августе, пенсионерам в возрасте 80 лет и старше – с 96,8 рубля, включая надбавку, в январе до 106,31 рубля в августе.

Получателей «возрастных» доплат и надбавок на уход более 516 тысяч человек.

Расходы на их финансирование в августе составят более 45 миллионов рублей, а в целом за год – около 530 миллионов рублей.

Следует отметить, что надбавка на уход установлена с 1993 года, а «возрастные» доплаты – с 2012 года. Данные выплаты устанавливаются к пенсии автоматически с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионером возраста 75 или 80 лет, и индексируются ежеквартально с учетом изменения бюджета прожиточного минимума.