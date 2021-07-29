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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ ПРЕСЕКЛО ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВО В АПТЕЧНОЙ СЕТИ


17:34 29.07.2021

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило нарушение требований законодательства о ценообразовании в одной из аптечных сетей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, производителем при формировании отпускной цены на лекарственное средство «Лоратадин» допущено увеличение стоимости препарата на 4,4% при установленном ограничении не более 0,2% в месяц.

«В соответствии с частью второй пункта 1 постановления Совета министров от 23 февраля 2021 г. № 100 "О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости" с 1 марта 2021 г. изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать 0,2% в месяц к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца, или к цене на товар той же разновидности и расфасовки, если в последний день предыдущего месяца какой-либо социально значимый товар первой необходимости не реализовывался», - пояснили в ведомстве.

Таким образом, разница между фактической выручкой, полученной от реализации «Лоратадина» по завышенной цене, и расчетной величиной выручки по цене, установленной в соответствии с законодательством, составила 1184,72 рубля.

По данному факту Министерством антимонопольного регулирования и торговли в отношении производителя (как хозяйствующего субъекта, так и его должностного лица, ответственного за допущенное нарушение), составлены и направлены в Экономический суд Минска протоколы об административном правонарушении. Предприятию грозит штраф в двукратном размере разницы между фактической и расчетной величиной выручки, т.е. в данном случае более 2,3 тысяч рублей.

Напомним, в соответствии с пунктом 2 статьи 13.2 КоАП нарушение установленных уполномоченными государственными органами (организациями) фиксированных и (или) предельных цен (тарифов), предельных нормативов рентабельности, предельных надбавок (скидок, наценок) влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством.
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