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ЭКОНОМИКА РБ
НА СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ СВЕТЛОГОРСКОГО ЦКК МОГУТ СОЗДАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР
17:05 29.07.2021
На сырьевой базе Светлогорского ЦКК целесообразно создать производственный кластер. Такое мнение высказал премьер-министр Роман Головченко при посещении ОАО "Светлогорский ЦКК".
Он отметил, что продукция завода сульфатной беленой целлюлозы востребована в Беларуси и за рубежом.
"Но все же это сырье, пусть и качественное. Наша задача - на своей территории из этого сырья получать продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Важно самим зарабатывать на нашем конкурентном преимуществе - сырьевом", - подчеркнул Головченко, которого цитирует сайт правительства.
В этом плане актуально создание производства так называемой крафтовой бумаги из целлюлозы.
"Сейчас это востребованный вид упаковки. Рынок стремительно меняется: бумага и упаковка из нее вытесняют пластик. К тому же в разных странах растет культура гигиены, соответственно увеличивается потребность в санитарно-гигиенических изделиях. Важно правильно оценить и понять это направление. Мы экспортируем много бумаги, из которой производится прочная упаковка - мешки для цемента, к примеру. Поэтому предприятием прорабатывается проект создания на своей площадке нового производства. Решение уже принято, сейчас надо связать финансовые и юридические аспекты", - сказал премьер-министр.
На перспективу он видит создание кластера при Светлогорском ЦКК. По его словам, нужно окружить производителя более мелкими предприятиями частной и государственной формы собственности. Они будут выпускать кастомизированную продукцию малыми и средними партиями под заказчика на базе основного сырья - беленой и небеленой целлюлозы. Ориентир как на внутренний рынок, так и на экспорт.
"К примеру, мы должны полностью обеспечить свой рынок санитарно-гигиеническими изделиями - разного вида салфетками, подгузниками и др. Ранее просто физически не было возможности организовывать здесь подобные производства. Сейчас, когда предприятие вышло на хорошие обороты и скоро выйдет на полную мощность, недостатка в сырье нет", - резюмировал он.
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