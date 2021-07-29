На сырьевой базе Светлогорского ЦКК целесообразно создать производственный кластер. Такое мнение высказал премьер-министр Роман Головченко при посещении ОАО "Светлогорский ЦКК".

Он отметил, что продукция завода сульфатной беленой целлюлозы востребована в Беларуси и за рубежом.

"Но все же это сырье, пусть и качественное. Наша задача - на своей территории из этого сырья получать продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Важно самим зарабатывать на нашем конкурентном преимуществе - сырьевом", - подчеркнул Головченко, которого цитирует сайт правительства.

В этом плане актуально создание производства так называемой крафтовой бумаги из целлюлозы.

"Сейчас это востребованный вид упаковки. Рынок стремительно меняется: бумага и упаковка из нее вытесняют пластик. К тому же в разных странах растет культура гигиены, соответственно увеличивается потребность в санитарно-гигиенических изделиях. Важно правильно оценить и понять это направление. Мы экспортируем много бумаги, из которой производится прочная упаковка - мешки для цемента, к примеру. Поэтому предприятием прорабатывается проект создания на своей площадке нового производства. Решение уже принято, сейчас надо связать финансовые и юридические аспекты", - сказал премьер-министр.

На перспективу он видит создание кластера при Светлогорском ЦКК. По его словам, нужно окружить производителя более мелкими предприятиями частной и государственной формы собственности. Они будут выпускать кастомизированную продукцию малыми и средними партиями под заказчика на базе основного сырья - беленой и небеленой целлюлозы. Ориентир как на внутренний рынок, так и на экспорт.

"К примеру, мы должны полностью обеспечить свой рынок санитарно-гигиеническими изделиями - разного вида салфетками, подгузниками и др. Ранее просто физически не было возможности организовывать здесь подобные производства. Сейчас, когда предприятие вышло на хорошие обороты и скоро выйдет на полную мощность, недостатка в сырье нет", - резюмировал он.