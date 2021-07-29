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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТЕЛЕКОМ СТРОИТ СЕТЬ WI-FI В САНАТОРИИ «ПРИДНЕПРОВСКИЙ» В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
16:35 29.07.2021
Более 80 точек Wi-Fi построит Гомельский филиал «Белтелекома» в одной из крупнейших здравниц страны – санатории «Приднепровский».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия. первые точки Wi-Fi появились здесь еще в 2016 году. На сегодня создана сеть в жилом блоке второго корпуса, благодаря чему отдыхающие могут пользоваться услугами интернета, не выходя из своего номера. На очереди – расширение покрытия. 82 точки бесплатного беспроводного доступа в интернет будут размещены таким образом, чтобы обеспечить подключение к сети Wi-Fi по всей территории комплекса.
Наряду с телефонией, ТВ и доступом в интернет пользуются спросом «Видеоконтроль», «Создание и обслуживание локальной сети», «SMS-рассылка» и другие. В числе выгодных предложений для компаний – пакеты услуг «Бизнес-кейс 35» и «Бизнес-кейс 100».
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