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ЭКОНОМИКА РБ
ГОССТРОЙНАДЗОР БЕЛАРУСИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УСТАНОВИЛ ФАКТЫ САМОВОЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА 32 ОБЪЕКТАХ
15:30 29.07.2021
За 6 месяцев 2021 года инспекции Госстройнадзора посетили 11 591 объект.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстройнадзоре, установлены факты самовольного выполнения строительно-монтажных работ на 32 объектах. На 4305 строящихся объектах выявлено 135 408 дефектов и нарушений, в том числе значительных – 68 930, критических – 2. В связи с выявлением дефектов, которые могли повлиять на развитие аварийных ситуаций, на 86 объектах выполнение строительно-монтажных работ было приостановлено. Выдано 7404 рекомендаций и предписаний.
За нарушения законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в январе-июне 2021 года региональными инспекциями Госстройнадзора привлечено к административной ответственности 2464 физических и юридических лиц.
За рассматриваемый период 2021 года выданы заключения о соответствии проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности по 2088 принимаемым в эксплуатацию объектам, в том числе по 719 объектам жилищного строительства (возведения, реконструкции, реставрации, благоустройства, капитального ремонта). Выдано 856 мотивированных отказа, в том числе 405 по объектам жилищного строительства.
В связи с систематическим нарушением требований законодательства в строительстве инспекциями Госстройнадзора было направлено 29 предложений:
в адрес Минстройархитектуры 1 предложение о прекращении действия квалификационного аттестата, 2 предложения о прекращении действия аттестатов соответствия;
в органы по сертификации направлены предложения о приостановлении (отмене) действия 3 сертификатов соответствия на виды работ, материалы, 4 сертификатов соответствия системы менеджмента качества, 18 свидетельств о технической компетентности систем производственного контроля.
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