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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «СУКНО» ДО КОНЦА 2021 ГОДА ПЕРЕЕДЕТ НА ПЛОЩАДИ «КАМВОЛЯ»
15:06 29.07.2021
Камвольный комбинат КамвольОАО «Сукно» переедет на площади ОАО «Камволь» до конца 2021 года. Об этом на заседании Мингорисполкома сообщил первый заместитель председателя концерна «Беллегпром» Виталий Дединец.
«До конца года будут закончены основные строительные работы и смонтировано основное технологическое оборудование. Все оборудование уже перевезено. Сроки определены, графики строительных работ подписаны. Помещения завода «Сукно» планируется реализовать», - уточнил В. Дединец, которого цитирует агентство «Минск-Новости».
Он также добавил, что на самом «Камволе» идет процесс закупки около 90 единиц высокотехнологичного оборудования. Для того чтобы отшивать из производимой на предприятии ткани одежду для внутреннего рынка, в нынешнем году к нему планируется присоединить Новогрудскую швейную фабрику «БелКредо».
«Считаю, что в ближайшие 10 лет будет наблюдаться положительная динамика в части развития отечественного легпрома. Приведу простой пример: по сравнению с прошлым годом количество заказов от швейных предприятий стран Балтии и Скандинавии выросло в разы. Соответственно, растет и стоимость услуг по производству тканей. Мы видим потенциал развития отрасли как в вопросах экспорта, так и в рамках нашей страны», - сказал первый заместитель председателя концерна «Беллегпром».
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