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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАВЕРШАЕТСЯ МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕЛЛЕТНОГО ПРОИЗВОДСТВА В СТАРОДОРОЖСКОМ ОПЫТНОМ ЛЕСХОЗЕ
14:55 29.07.2021
В настоящее время завершаются работы по монтажу оборудования пеллетного производства в Стародорожском опытном лесхозе мощностью 20 тысяч тонн в год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, в августе текущего года планируется выполнить пуско-наладочные работы и обеспечить ввод в эксплуатацию цеха по производству топливных гранул. Планируемый срок выхода на проектную мощность – сентябрь 2021 г.
На 2022 год запланировано строительство производств по выпуску топливных гранул в Березинском и Логойском лесхозах.
Планируется создание аналогичных производств и в других лесхозах объединения.
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