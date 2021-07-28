В настоящее время завершаются работы по монтажу оборудования пеллетного производства в Стародорожском опытном лесхозе мощностью 20 тысяч тонн в год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, в августе текущего года планируется выполнить пуско-наладочные работы и обеспечить ввод в эксплуатацию цеха по производству топливных гранул. Планируемый срок выхода на проектную мощность – сентябрь 2021 г.

На 2022 год запланировано строительство производств по выпуску топливных гранул в Березинском и Логойском лесхозах.

Планируется создание аналогичных производств и в других лесхозах объединения.