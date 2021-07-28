Основной вклад в рост экономики Беларуси в первом полугодии 2021 года обеспечила промышленность. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков в эфире программы "Панорама" на телеканале "Беларусь 1".

"За первое полугодие рост ВВП составил 3,3% – это достаточно хороший результат. Он был ожидаем и просчитан нами. Основной вклад в этот показатель обеспечил промышленный комплекс. Практически 80% всего прироста сформировано им.", - отметил Александр Червяков.

По словам министра экономики, имеются предпосылки для дальнейшего роста.

«Во-первых, это растущие рынки – наша продукция конкурентоспособная и наши предприятия имеют заказы на ближайшие два-три месяца. Транспорт у нас уже в плюсовой зоне, растет. Причем растет он синхронно с промышленностью. Мы полностью восстановили пассажирооборот.Если в целом оценить финансовые результаты по организациям экономики, здесь тоже мы имеем плюс. По итогам пока пяти месяцев чистая прибыль у нас более 6 миллиардов – более чем в три раза больше, нежели это было в прошлом году. Это хороший результат. У нас снижается количество убыточных предприятий. То есть, явные сдвиги в развитии экономики, несмотря на все ограничения, – мы видим, они наяву», - резюмировал Александр Червяков.