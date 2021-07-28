Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 июля 2021 года выросло до 443,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 443 тыс. 864 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 438 тыс. 050 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1147 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3435 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1033 человека, число смертей от COVID-19 - на 11.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 602 теста. Всего в стране проведено 7 млн 259 тыс. 150 тестов.

Более 1,37 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 921,9 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.