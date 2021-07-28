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ЭКОНОМИКА РБ
РЕФОРМУ ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ ПРОВЕДУТ К СЕНТЯБРЮ 2022 ГОДА
13:53 29.07.2021
К сентябрю 2022 года в Беларуси проведут реформу образования. Требование завершить реформу в сфере образования и вывести его на новый уровень до 1 сентября 2022 года озвучил сегодня Лукашенко.
"Весь будущий год до 1 сентября мы посвятим образованию. Надо закончить все начинания и так называемые реформы, которые мы собирались провести. Начиная от учебника и заканчивая учебным процессом, участниками этих процессов - все мы должны перелопатить, посмотреть, что мы должны оставить, что надо убрать, отчистить образование от всего лишнего и вывести его на новый уровень", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
По его словам, и министерство, и администрация, и правительство должны для себя спланировать до 1 сентября будущего года снять все проблемы, которые накопились в образовании.
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