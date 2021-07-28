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ЭКОНОМИКА РБ


КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОДСТЕГИВАЕТ» ХОЗЯЙСТВА К ОПЕРАТИВНОМУ РЕМОНТУ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ


13:38 29.07.2021

Комитет госконтроля Гомельской области контролирует ход уборки урожая сельскохозяйственными организациями региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК области, в отдельных районах области установлены упущения и недостатки. Например, в июле с участием районной службы Гостехнадзора в трех хозяйствах Добрушского района установлено необеспечение готовности 15 зерноуборочных комбайнов, в то время как по данным райсельхозпрода были неисправны только 9 таких комбайнов.

После оперативного вмешательства Комитета и Гомельского облисполкома указанными хозяйствами приняты меры по ремонту и задействованию в уборочной 4 комбайнов, в ближайшее время планируется отремонтировать и задействовать еще 1 комбайн.

Аналогичные факты в июле были установлены в 24 сельхозорганизациях 9 районов области, в которых вмешательство контролеров и органов власти позволило «подстегнуть» хозяйства к оперативному ремонту сельскохозяйственной техники, необходимой для проведения уборочной.
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