|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАЗНАЧЕНЫ НОВЫЕ ГЕНДИРЕКТОРЫ БНК И КЕРАМИНА, РЕКТОРЫ ВУЗОВ
12:59 29.07.2021
Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, гендиректором ОАО "Керамин" назначен Дмитрий Петруша, гендиректором ЗАО "Белорусская нефтяная компания" - Михаил Костечко.
Лукашенко также назначил своим помощником - инспектором по Минской области Владимира Калача, начальником УО "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь" - Александра Васильева, начальником управления внутренних дел Гомельского облисполкома - Александра Шастайло.
Кроме того, дано согласие на назначение:
Алексея Егорова - ректором УО "Белорусский государственный экономический университет";
Николая Романюка - ректором УО "Белорусский государственный аграрный технический университет";
Александра Унсовича - ректором УО "Барановичский государственный университет";
Виктора Замостика - председателем Ельского райисполкома;
Александра Прановича - председателем Мядельского райисполкома;
Николая Полякова - главой администрации Центрального района Минска;
Кирилла Драгуна - генеральным консулом Беларуси в Мюнхене (ФРГ);
Руслана Варанкова - генеральным консулом Беларуси в Нью-Йорке (США);
Дмитрия Резенкова - членом Гродненского облисполкома;
Дмитрия Богдановича - генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству;
Алексея Мелещени - генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию;
Евгения Федоренко - начальником отдела подготовки совместных учений и тренировок управления совместной оперативной и боевой подготовки центра планирования применения и подготовки войск (Коллективных сил) ОДКБ Объединенного штаба ОДКБ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 28.07.2021
Курсы в банках
на 29.07.2021
Конвертация в банках
на 29.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте