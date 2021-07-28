ЭКОНОМИКА РБ

НАЗНАЧЕНЫ НОВЫЕ ГЕНДИРЕКТОРЫ БНК И КЕРАМИНА, РЕКТОРЫ ВУЗОВ

12:59 29.07.2021 Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба. Согласно информации, гендиректором ОАО "Керамин" назначен Дмитрий Петруша, гендиректором ЗАО "Белорусская нефтяная компания" - Михаил Костечко. Лукашенко также назначил своим помощником - инспектором по Минской области Владимира Калача, начальником УО "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь" - Александра Васильева, начальником управления внутренних дел Гомельского облисполкома - Александра Шастайло. Кроме того, дано согласие на назначение: Алексея Егорова - ректором УО "Белорусский государственный экономический университет"; Николая Романюка - ректором УО "Белорусский государственный аграрный технический университет"; Александра Унсовича - ректором УО "Барановичский государственный университет"; Виктора Замостика - председателем Ельского райисполкома; Александра Прановича - председателем Мядельского райисполкома; Николая Полякова - главой администрации Центрального района Минска; Кирилла Драгуна - генеральным консулом Беларуси в Мюнхене (ФРГ); Руслана Варанкова - генеральным консулом Беларуси в Нью-Йорке (США); Дмитрия Резенкова - членом Гродненского облисполкома; Дмитрия Богдановича - генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству; Алексея Мелещени - генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию; Евгения Федоренко - начальником отдела подготовки совместных учений и тренировок управления совместной оперативной и боевой подготовки центра планирования применения и подготовки войск (Коллективных сил) ОДКБ Объединенного штаба ОДКБ.