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ЭКОНОМИКА РБ


НАЗНАЧЕНЫ НОВЫЕ ГЕНДИРЕКТОРЫ БНК И КЕРАМИНА, РЕКТОРЫ ВУЗОВ


12:59 29.07.2021

Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, гендиректором ОАО "Керамин" назначен Дмитрий Петруша, гендиректором ЗАО "Белорусская нефтяная компания" - Михаил Костечко.

Лукашенко также назначил своим помощником - инспектором по Минской области Владимира Калача, начальником УО "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь" - Александра Васильева, начальником управления внутренних дел Гомельского облисполкома - Александра Шастайло.

Кроме того, дано согласие на назначение:

Алексея Егорова - ректором УО "Белорусский государственный экономический университет";

Николая Романюка - ректором УО "Белорусский государственный аграрный технический университет";

Александра Унсовича - ректором УО "Барановичский государственный университет";

Виктора Замостика - председателем Ельского райисполкома;

Александра Прановича - председателем Мядельского райисполкома;

Николая Полякова - главой администрации Центрального района Минска;

Кирилла Драгуна - генеральным консулом Беларуси в Мюнхене (ФРГ);

Руслана Варанкова - генеральным консулом Беларуси в Нью-Йорке (США);

Дмитрия Резенкова - членом Гродненского облисполкома;

Дмитрия Богдановича - генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству;

Алексея Мелещени - генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию;

Евгения Федоренко - начальником отдела подготовки совместных учений и тренировок управления совместной оперативной и боевой подготовки центра планирования применения и подготовки войск (Коллективных сил) ОДКБ Объединенного штаба ОДКБ.
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