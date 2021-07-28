За 6 месяцев 2021 года субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили в бюджет 226,3 млн рублей, или 32,8% от общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли в наибольшей степени от средних организаций – на 9,1 млн рублей, или 18,9% в фактическом исчислении, а также от индивидуальных предпринимателей – на 5,2 млн, рублей, или 20,4%.

На 1 июля 2021 года в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 33,2 тыс. плательщиков, в том числе 26 тыс. индивидуальных предпринимателей, 7,2 тыс. – юридических лиц.