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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ВОЗОБНОВЛЯЕТ РЕЙСЫ В СОЧИ И КРАСНОДАР


11:36 29.07.2021

Авиакомпания «Белавиа» с 7 августа 2021 года возобновляет регулярные рейсы по маршруту Минск-Сочи-Минск.

Как сообщили ЭОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, полеты из Минска будут выполняться по 1, 4, 6 дням недели.

Также с 8 августа возобновляются регулярные рейсы по маршруту Минск-Краснодар-Минск. Рейсы будут выполняться три раза в неделю. Расписание и стоимость билетов можно посмотреть по ссылке.

Перед покупкой авиабилета необходимо уточнять у компетентных органов условия по въезду/выезду/пребыванию страны назначения.
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