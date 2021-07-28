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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСКОНТРОЛЬ ВЫЯВИЛ В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ НАРУШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА


11:24 29.07.2021

Комитет государственного контроля выявил в Дзержинском районе (Минская область) нарушения земельного и природоохранного законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, речь идет о несоблюдении порядка изъятия и предоставления земельных участков, самовольном занятии земель, в том числе лесного фонда.

Кроме того, несвоевременно принимались меры реагирования по фактам неиспользования сельскохозяйственных земель сельхозназначения, что привело к их зарастанию сорной и древесно-кустарниковой растительностью (в ходе выборочной проверки выявлено около 60 га таких земель).

Установлены нарушения законодательства при разработке 9 и размещении 4 внутрихозяйственных карьеров. Есть случаи, когда оказалось проблематично вовлечь в хозоборот земли, нарушенные при разработке карьеров, из-за их некачественной рекультивации.

По результатам проверки Дзержинскому райисполкому даны рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков.
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