Комитет государственного контроля выявил в Дзержинском районе (Минская область) нарушения земельного и природоохранного законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, речь идет о несоблюдении порядка изъятия и предоставления земельных участков, самовольном занятии земель, в том числе лесного фонда.

Кроме того, несвоевременно принимались меры реагирования по фактам неиспользования сельскохозяйственных земель сельхозназначения, что привело к их зарастанию сорной и древесно-кустарниковой растительностью (в ходе выборочной проверки выявлено около 60 га таких земель).

Установлены нарушения законодательства при разработке 9 и размещении 4 внутрихозяйственных карьеров. Есть случаи, когда оказалось проблематично вовлечь в хозоборот земли, нарушенные при разработке карьеров, из-за их некачественной рекультивации.

По результатам проверки Дзержинскому райисполкому даны рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков.