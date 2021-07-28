Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) напоминает о необходимости размещения информации для контрагентов.

Как сообщает пресс-служба МАРТ, с 8 июля 2021 г. вступили в силу положения статьи 19 новой редакции Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания», которой установлены требования к заключению и исполнению договоров, предусматривающих поставки продовольственных товаров.

Так, частью первой пункта 1 статьи 19 закона установлено, что субъект торговли, осуществляющий розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети или крупного магазина, субъект общественного питания, осуществляющий общественное питание посредством организации сети общественного питания, годовой товарооборот которых составляет восемьдесят тысяч и более базовых величин, обязаны обеспечивать поставщику продовольственных товаров доступ к информации об условиях отбора контрагента, а также к другой информации, необходимой для заключения договоров, предусматривающих поставки продовольственных товаров, путем размещения соответствующей информации на своих сайтах в интернете.

Аналогичные требования распространяются и на крупных поставщиков продовольствия с годовым товарооборотом на внутренний рынок от 80 тысяч базовых величин.