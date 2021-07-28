За январь-июнь 2021 года по результатам камерального контроля, проведенного инспекциями Витебской области с использованием АИС «Учет счетов-фактур», плательщикам направлено 1013 уведомлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, дополнительно исчисленная к уплате сумма налогов составила 8,3 млн рублей, предотвращен необоснованный возврат из бюджета налога на добавленную стоимость в сумме 18,5 млн рублей.

Основными нарушениями налогоплательщиков, выявленными при проведении камерального контроля с использованием АИС «Учет счетов-фактур», являются неправомерное принятие к вычету сумм налога на добавленную стоимость, занижение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, а также неуплата налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь.