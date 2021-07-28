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ЭКОНОМИКА РБ
В РЕЗУЛЬТАТЕ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НАЛОГОВИКАМИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ДОНАЧИСЛЕНО К ОПЛАТЕ 8,3 МЛН РУБЛЕЙ
10:48 29.07.2021
За январь-июнь 2021 года по результатам камерального контроля, проведенного инспекциями Витебской области с использованием АИС «Учет счетов-фактур», плательщикам направлено 1013 уведомлений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, дополнительно исчисленная к уплате сумма налогов составила 8,3 млн рублей, предотвращен необоснованный возврат из бюджета налога на добавленную стоимость в сумме 18,5 млн рублей.
Основными нарушениями налогоплательщиков, выявленными при проведении камерального контроля с использованием АИС «Учет счетов-фактур», являются неправомерное принятие к вычету сумм налога на добавленную стоимость, занижение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, а также неуплата налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь.
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