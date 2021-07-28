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ЭКОНОМИКА РБ
КОНКУРС ПО ПРОДАЖЕ АКЦИЙ ОАО «МЕРКУРИЙ-БОРИСОВ» СОСТОИТСЯ 31 АВГУСТА
10:35 29.07.2021
31 августа 2021 года состоится конкурс по продаже находящихся в собственности Борисовского района 127 442 акций ОАО «Меркурий-Борисов» (38,91% уставного фонда).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, начальная цена – Br732 791,5.
Продажа акций осуществляется на следующих условиях, подлежащих выполнению участником, выигравшим конкурс, либо единственным участником конкурса в течение одного года с даты заключения договора купли-продажи акций:
внесение в уставный фонд ОАО «Меркурий-Борисов» денежных средств в размере не менее Br100 тысяч;
сохранение численности трудового коллектива и соблюдение условий, предусмотренных коллективным договором;
сохранение основного вида экономической деятельности ОАО «Меркурий-Борисов».
Размер уставного фонда ОАО «Меркурий-Борисов» составляет 564 Br117,03, или 327 499 акций. Номинальная стоимость одной – Br1,72.
Конкурс пройдет в Борисове (ул. Чапаева, 6; каб. 215). Начало в 11:00.
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