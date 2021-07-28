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ЭКОНОМИКА РБ
МНС БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШИЛО ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА
10:26 29.07.2021
Технические работы в Личном кабинете плательщика завершены.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, функционал по подписанию электронных документов электронной цифровой подписью (физической) доступен.
Ведомство приносит извинения за доставленные неудобства.
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