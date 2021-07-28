ЭКОНОМИКА РБ

МНС БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШИЛО ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА

10:26 29.07.2021 Технические работы в Личном кабинете плательщика завершены. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, функционал по подписанию электронных документов электронной цифровой подписью (физической) доступен. Ведомство приносит извинения за доставленные неудобства.