|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ СОСТАВИЛ $637 МЛН
09:45 29.07.2021
Экспорт строительных товаров и услуг Беларуси в I полугодии составил $637 млн. Об этом сообщил первый заместитель министра архитектуры и строительства Игорь Костюков.
«Ведется большая работа по наращиванию экспортного потенциала, обеспечению экспорта, прежде всего строительных материалов, а также инженерных и строительных услуг. Налажено тесное сотрудничество с определенными регионами России, прежде всего это Калужская, Воронежская, Псковская, Ленинградская области, отработана схема по строительству социальных объектов, которая приемлема и для белорусских строителей, и для заказчиков. В текущем году объем экспорта товаров и услуг за I полугодие составил $637 млн», - сказал чиновник, которого цитирует сайт Минстройархитектуры.
Игорь Костюков отметил, что пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на отрасль, и особенно на показатели экспорта, но выработаны варианты выхода из ситуации.
«Когда строительство за пределами страны ведется вахтовым методом, с учетом всех проблем по доставке туда персонала, достигнуты договоренности с людьми о том, чтобы продлить периоды их работы до 2 месяцев, в отдельных регионах – до 3. В некоторой степени пришлось привлекать и местный персонал – брать на работу граждан тех стран, в которых белорусские организации выполняли работы. Кое-где были отсрочки по выполнению договоров из-за ограничений, вызванных пандемией. Сложности есть, но они решаются», – добавил он.
Из общей цифры экспорт строительных товаров составляет $400 млн. Основные позиции, востребованные у зарубежных заказчиков, – цемент, гранитный щебень, керамическая плитка. Эти товары поставляются в более чем 60 стран мира. Основной торговый партнер – Россия.
«В республике функционирует более 500 предприятий различных форм собственности по производству стройматериалов и конструкций, выпускаются практически все материалы, которые используются в строительстве. Кроме того, что все это используется в республике, 40% от общего объема производимой промышленной продукции поставляется на экспорт», – сказал первый замминистра.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 28.07.2021
Курсы в банках
на 29.07.2021
Конвертация в банках
на 29.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте