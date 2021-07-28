Бюджет Гродненской области в 1 полугодии 2021 года пополняли 15,8 тысячи организаций, 28,3 тысячи индивидуальных предпринимателей и 394,7 тысячи физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гродненской области, в консолидированный бюджет области за январь-июнь 2021 года поступило 1457,2 млн рублей. Выполнение текущего плана обеспечено на 102,0%, в том числе в республиканский бюджет поступило 615,1 млн рублей, или 100,1%, в местные бюджеты – 842,1 млн рублей, или 103,3%.

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 96,2%.

Поступления от индивидуальных предпринимателей сложились в размере 30,4 млн рублей, физическими лицами внесено в бюджет 24,1 млн рублей, что составляет, 2,1% и 1,7% поступлений соответственно.

Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета занимают акцизы – 33,5%, подоходный налог – 22,0% и налог на добавленную стоимость – 15,9%.