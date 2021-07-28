В ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) продлен срок действия ценового коридора на пилопродукцию.

«Срок действия предторгового ценового коридора с фиксированной верхней границей на торгах пиломатериалами на внутренний рынок продлевается до 25 августа 2021 г. включительно», - говорится в сообщении биржи.

Предторговый ценовой коридор на биржевых торгах пиломатериалами на внутреннем рынке действует на пиломатериалы необрезные хвойных пород, пиломатериалы обрезные хвойных пород, пиломатериалы обрезные лиственных пород и применяется к любым типоразмерам и условиям поставки в разрезе наименований, сортов и влажности.

БУТБ также напоминает, что заявки, цены в которых не соответствуют установленным пороговым значениям, в биржевую торговую систему без объективного обоснования не загружаются и торги по таким лотам не проводятся.