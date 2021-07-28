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ЭКОНОМИКА РБ
НА БУТБ ПРОДЛЕН СРОК ДЕЙСТВИЯ ЦЕНОВОГО КОРИДОРА НА ПИЛОПРОДУКЦИЮ
18:00 28.07.2021
В ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) продлен срок действия ценового коридора на пилопродукцию.
«Срок действия предторгового ценового коридора с фиксированной верхней границей на торгах пиломатериалами на внутренний рынок продлевается до 25 августа 2021 г. включительно», - говорится в сообщении биржи.
Предторговый ценовой коридор на биржевых торгах пиломатериалами на внутреннем рынке действует на пиломатериалы необрезные хвойных пород, пиломатериалы обрезные хвойных пород, пиломатериалы обрезные лиственных пород и применяется к любым типоразмерам и условиям поставки в разрезе наименований, сортов и влажности.
БУТБ также напоминает, что заявки, цены в которых не соответствуют установленным пороговым значениям, в биржевую торговую систему без объективного обоснования не загружаются и торги по таким лотам не проводятся.
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