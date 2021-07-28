Экономический эффект от деятельности Таможенной лаборатории в первом полугодии 2021 года, с учетом доначисления таможенных платежей, составил свыше Br280 тысяч.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, деятельность лаборатории направлена на предотвращение попыток перемещения через таможенную границу недоброкачественной продукции, подделок либо ценных изделий, выявление ввоза в страну небезопасных товаров.

Эксперты Таможенной лаборатории в текущем году провели уже около 550 экспертиз, половина из которых пришлась на исследование наркотических веществ.

Формы работы Таможенной лаборатории постоянно совершенствуются. Для быстрого и качественного проведения исследований эксперты используют инновационные методы и подходы. Один из них – метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии, неоспоримым достоинством использования которого является возможность получения данных о составе сложного материала без его разрушения. Для этих целей приобретен анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный «РЕАН 03.Н». Возможности прибора позволяют исследовать такие объекты, как ювелирные изделия, бижутерию, сплавы металлов, драгоценные камни и другое.