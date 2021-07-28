В отраслевой лаборатории ОАО «Белшина» разработают новые технологии изготовления легковых шин с повышенными эксплуатационными характеристиками и новые рецептуры эластомерной композиции для протектора грузовых шин с улучшенной стойкостью к истиранию. Такая информация прозвучала сегодня на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина с руководством предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, разработки лаборатории позволят наладить выпуск шин со сниженным коэффициентом сопротивления качению, повышенным сцеплением на мокрой дороге и улучшенной ходимостью. В ближайших планах заводчан – производство новых типоразмеров сельскохозяйственных шин, повышение эксплуатационных характеристик сверхкрупногабаритных шин и многое другое.

«В реальном секторе экономики существует большой запрос на новые технические решения и выпуск инновационной, высокотехнологичной продукции. Однако сделать это без науки и научных кадров практически невозможно. Поэтому для более тесной интеграции науки и производства мы целенаправленно проводим государственную политику по созданию отраслевых лабораторий на промышленных предприятиях. Одна из таких лабораторий была создана на ОАО «Белшина», – сказал Александр Шумилин.

Он также отметил, что только по итогам выполнения двух этапов научно-исследовательских работ на заводе за одиннадцать месяцев получен экономический эффект в размере 1,5 млн рублей. Результаты НИР позволили до 8% снизить теплообразование некоторых моделей шин.

«Решение о целесообразности создания отраслевой лаборатории на предприятии полностью оправдано и в целом основано на положительном опыте ведущих мировых компаний. Именно этот фактор позволяет обеспечивать конкурентоспособность создаваемой продукции и высокий инновационный потенциал, что и демонстрирует ОАО «Белшина», – подчеркнул Александр Шумилин.

Отраслевая лаборатория шинной промышленности (отраслевая лаборатория на ОАО «Белшина») создана в 2014 году. Всего в республике создано и функционирует 89 отраслевых лабораторий, в том числе в системе Министерства образования – 32, НАН Беларуси – 24, Министерства промышленности – 13, Министерства здравоохранения – 8, Министерства сельского хозяйства и продовольствия – 4, Минсвязи – 2, Минстройархитектуры – 1, Минтранса – 1, Госстандарта – 1, концерна «Беллегпром» – 1, Минприроды – 1, Министерства жилищно-коммунального хозяйства – 1.