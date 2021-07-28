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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 950 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ
15:42 28.07.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 июля 2021 года выросло до 442,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 442 тыс. 831 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 436 тыс. 903 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписан 1061 пациент. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3424 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 950 человек, число смертей от COVID-19 - на 11.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 20 тыс. 965 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 241 тыс. 548 тестов.
Более 1,35 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 895,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
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