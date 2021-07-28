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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» УВЕЛИЧИЛО ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ НА 26,7%
14:43 28.07.2021
Входящая в состав холдинга «БЦК» компания «Красносельскстройматериалы» за 5 месяцев 2021 года увеличила инвестиции в основной капитал по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 26,7% до 5 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, выручка от реализации увеличилась на 3,4%, производительность труда (по выручке) – на 4%.
При этом доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года увеличилась в 14 раз, достигнув 12,6%.
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