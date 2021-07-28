28 июля в БГУ начались внутренние вступительные испытания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, пройдут они на восьми факультетах вуза и будут организованы по 23 учебным дисциплинам.

На факультетах журналистики и социокультурных коммуникаций для поступающих на специальности «Журналистика» (по направлениям)» и «Дизайн (по направлениям)» соответственно вступительные испытания организуются по дисциплине «Творчество».

На ФСК задание по рисунку абитуриентам предложат выполнить 28 и 29 июля, а по композиции – 30 и 31 июля. Для тех, кто поступает на сокращенный срок обучения, эти же испытания организуют 1 и 3 августа. Творческое сочинение на ФЖ абитуриенты напишут 28 и 30 июля, а также 1 августа, а творческое тестирование – 30 июля, 1 и 3 августа. Для ребят, которые поступают на журфак заочно, вступительные испытания организуют 1 и 3 августа.

На филологическом факультете экзамен по русской литературе организуют для абитуриентов специальности «Русская филология». Пройдет он 29 июля. В этот же день состоится вступительное испытание по белорусской литературе для поступающих на «Белорусскую филологию». По этим же дисциплинам 30 июля состоится экзамен для поступающих на специальность «Славянская (славянская и русская) филология», «Славянская (славянская и белорусская) филология» соответственно.

Для поступающих на заочную сокращенную форму обучения вступительные испытания пройдут на факультетах: историческом, юридическом, экономическом, философии и социальных наук, а также в МГЭИ им. А.Д. Сахарова. Абитуриентов истфака, подавших документы на специальность «Документоведение», ждут экзамены 28 и 31 июля по дисциплинам «Документационное обеспечение управления» и «Архивоведение» соответственно.

На ФФСН абитуриентам специальности «Социальная работа (по направлениям)» предстоит пройти экзамены по дисциплинам «Анатомия, физиология и гигиена» и «Основы психологии». Организуются они 31 июля и 2 августа соответственно.

Вступительные испытания на экономическом факультете пройдут 29 июля по дисциплине «Экономика организации» и 1 августа по дисциплине «Бухгалтерский учет» для абитуриентов специальности «Финансы и кредит». Для будущих экономистов-менеджеров помимо испытания по первой дисциплине 28 июля предусмотрен экзамен 31 июля по «Основам менеджмента».

В МГЭИ им. А. Д. Сахарова абитуриентам специальности «Медицинская экология» 31 июля необходимо выполнить задания по «Анатомии человека», а 2 августа по дисциплине «Внутренние болезни». Вступительные испытания на специальность «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент» включают экзамены 1 августа по «Основам электротехники» и 3 августа по «Основам инженерной графики».

Абитуриентов юридического факультета специальности «Правоведение» ждут экзамены 29 июля по «Общей теории права» и 1 августа по «Гражданскому праву». По этим же предметам предстоит пройти вступительные испытания поступающим на эту же специальность на дневную сокращенную форму обучения. Пройдут они 28 и 31 июля.

Все экзамены организуются в письменной форме, кроме вступительных испытаний по белорусской и русской литературам на филологическом, а также творческого тестирования на факультете журналистики. Накануне для абитуриентов проводятся консультации. Начало всех экзаменов в 9.00.