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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ ВОДНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ СТРОЯТ В ДРОГИЧИНСКОМ РАЙОНЕ


13:55 28.07.2021

Новый водно-туристический маршрут строят в Дрогичинском районе - экстремальное путешествие по Днепро-Бугскому каналу.

Как сообщает Белтелерадиокомпания, его протяженность 100 километров. Пуститься вплавь можно на пять дней. Чтобы путешественники могли отдохнуть в пути, вдоль берега обустроят причалы и места для палаток. Байдарки, спасательные жилеты, бинокли и другое снаряжение будут выдавать напрокат бесплатно.

Проект постарались сделать максимально доступным, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Для них будет работать прогулочный катамаран. Скорость – 30 километров в час, поэтому можно не торопясь полюбоваться красотой белорусской природы.

«Цель проекта – это продвижение туристического потенциала Дрогичинского района в пределах всей республики. Мы будем подключать сюда историко-культурные ценности района, чтобы люди тоже могли их посмотреть. Увидеть местные достопримечательности можно будет и с высоты птичьего полета. На одной из остановок построили обзорную двадцатиметровую вышку. Для туристов новый маршрут откроют следующим летом», - прокомментировал главный специалист Дрогичинского райисполкома Сергей Зинович.
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