В Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) с нового учебного года повышается стоимость обучения.

«Стоимость обучения на 2021/22 учебный год установлена в размере экономически обоснованных затрат, необходимых для подготовки специалистов. В расчете стоимости платного обучения учтены следующие изменения: с 1 января увеличены размеры базовой ставки с 185 рублей до 195 рублей и базовой величины с 27 рублей до 29 рублей. Также увеличен размер минимальной заработной платы с 375 рублей до 400 рублей», - говорится в сообщении БНТУ.

В нем отмечается, что от этих показателей напрямую зависят размеры окладов и премий работникам вуза.

Остальные затраты (услуги связи, коммунальные услуги и т. д.), включенные в стоимость обучения, рассчитаны в соответствии с действующими нормами и нормативами. Стоимость электрической и тепловой энергии включена в пределах установленных законодательством тарифов и норм их расхода.

Новый размер оплаты будет введен с 1 сентября 2021 года.