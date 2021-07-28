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ЭКОНОМИКА РБ
В БНТУ ПОВЫШАЕТСЯ ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ
13:43 28.07.2021
В Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) с нового учебного года повышается стоимость обучения.
«Стоимость обучения на 2021/22 учебный год установлена в размере экономически обоснованных затрат, необходимых для подготовки специалистов. В расчете стоимости платного обучения учтены следующие изменения: с 1 января увеличены размеры базовой ставки с 185 рублей до 195 рублей и базовой величины с 27 рублей до 29 рублей. Также увеличен размер минимальной заработной платы с 375 рублей до 400 рублей», - говорится в сообщении БНТУ.
В нем отмечается, что от этих показателей напрямую зависят размеры окладов и премий работникам вуза.
Остальные затраты (услуги связи, коммунальные услуги и т. д.), включенные в стоимость обучения, рассчитаны в соответствии с действующими нормами и нормативами. Стоимость электрической и тепловой энергии включена в пределах установленных законодательством тарифов и норм их расхода.
Новый размер оплаты будет введен с 1 сентября 2021 года.
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