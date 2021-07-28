За пять месяцев текущего года холдинг "Белорусские обои" увеличил экспорт обоев почти в 1,6 раза - до 2,35 млн долларов США по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Как сообщает сайт концерна "Беллесбумпром", обои под брендами «Гомельобои» и «Белобои» реализуются как на внутреннем рынке, так и за ее пределами в 12 стран.

Этим летом ведущий производитель обойной продукции в республике холдинг "Белорусские обои" представляет большое количество новинок. Так, дизайнеры и технологи обойных фабрик холдинга разрабатывают современные уникальные коллекции обоев как на бумажной, так и на флизелиновой основе.

Холдинг "Белорусские обои" выпускает: обои бумажные тисненые, тисненые дуплекс, вспененные с акриловой краской, водостойкие, гофрированные, маталлизированные; обои виниловые рельефные, горячего тиснения и вспененные; обои флизелиновые.

Наличие цеха по изготовлению печатных форм, хорошо подготовленных художников позволяет чаще менять дизайны, разрабатывать и изготавливать формы для отделки и декорирования обоев. Сегодня в коллекции предприятия около трехсот рисунков, каждый месяц появляется восемь-десять новых рисунков.

Кроме того, здесь выпускают обои в бобинах для строителей и метаспан.

Лидирующие позиции в своей отрасли холдинг подкрепляет технологическими преимуществами, высоким качеством продукции и широким ассортиментом, который дает возможность широкого выбора потребителям.

Здесь также уделяется большое внимание экологичности продукции на уровне сырья, технологий и эксплуатации. Продукция имеет международный сертификат FSC.