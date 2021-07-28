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ЭКОНОМИКА РБ
ХОЛДИНГ "БЕЛОРУССКИЕ ОБОИ" ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ ОБОЕВ ПОЧТИ В 1,6 РАЗА
13:22 28.07.2021
За пять месяцев текущего года холдинг "Белорусские обои" увеличил экспорт обоев почти в 1,6 раза - до 2,35 млн долларов США по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Как сообщает сайт концерна "Беллесбумпром", обои под брендами «Гомельобои» и «Белобои» реализуются как на внутреннем рынке, так и за ее пределами в 12 стран.
Этим летом ведущий производитель обойной продукции в республике холдинг "Белорусские обои" представляет большое количество новинок. Так, дизайнеры и технологи обойных фабрик холдинга разрабатывают современные уникальные коллекции обоев как на бумажной, так и на флизелиновой основе.
Холдинг "Белорусские обои" выпускает: обои бумажные тисненые, тисненые дуплекс, вспененные с акриловой краской, водостойкие, гофрированные, маталлизированные; обои виниловые рельефные, горячего тиснения и вспененные; обои флизелиновые.
Наличие цеха по изготовлению печатных форм, хорошо подготовленных художников позволяет чаще менять дизайны, разрабатывать и изготавливать формы для отделки и декорирования обоев. Сегодня в коллекции предприятия около трехсот рисунков, каждый месяц появляется восемь-десять новых рисунков.
Кроме того, здесь выпускают обои в бобинах для строителей и метаспан.
Лидирующие позиции в своей отрасли холдинг подкрепляет технологическими преимуществами, высоким качеством продукции и широким ассортиментом, который дает возможность широкого выбора потребителям.
Здесь также уделяется большое внимание экологичности продукции на уровне сырья, технологий и эксплуатации. Продукция имеет международный сертификат FSC.
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